Avengers: Infinity War - Sebastian Stan parla dell'atmosfera rilassata sul set!

, l'interprete diaka Il Soldato d'Inverno nell'MCU, ha dichiarato di aver trovato sul set di Avengers: Infinity War , un ambiente "rilassato". Ma in che senso, precisamente? Ecco cosa ha dichiarato.

Avengers: Infinity War vedrà riuniti gli eroi più forti della Terra (e della Galassia), per contrastare il terribile Thanos, e ci saranno certamente una buona dose sia di action che di dramma. Sul set della pellicola però, l'aria che si respirava era decisamente rilassata e tranquilla, almeno a sentire le parole del Soldato d'Inverno...

Durante un'intervista con Collider, Sebastian Stan ha dichiarato che:

"E' stata un'esperienza rilassata e tranquilla, perlomeno quando c'ero io in giro. Mi sono divertito. E poi era sempre come se stessimo girando le scene due volte. Ma comunque credo che, in generale, tutti si siano trovati molto bene. I fratelli Russo sono al comando della nave, sono straordinari, sanno bene cosa vogliono e tutto è preparato nel dettaglio, quindi nessuno si è mai sentito ansioso, eravamo tutti molto rilassati."

Come si evolverà la storyline di Bucky negli ultimi due capitoli dedicati ai Vendicatori, ancora non lo sappiamo, ma di certo si unirà al gruppo formato dagli Avengers, dai Guardiani della Galassia e i nuovi entrati Doctor Strange, Black Panther e Spider-Man.

Avengers: Infinity War arriverà in sala nel 2018.