Avengers - Infinity War: Scott Derrickson conosce la trama

Uno dei cinecomic Marvel più belli degli ultimi anni è senza dubbio, interpretato dae diretto da. Quest'ultimo, durante un'intervista a CinemaBlend ha parlato di Doctor Strange ma non solo perchè nella chiacchierata si è affrontato anche l'argomento

Su Infinity War, le cui riprese sono iniziate in concomitanza con quelle di Black Panther, Derrickson ha detto:"Abbiamo girato il nostro film come se fosse indipendente, anche perchè fino ai titoli di coda Strange non fa parte del MCU. Conosco la trama di Infinity War perchè ho incontrato Joe Russo fuori dal bagno della Marvel una volta. Quindi so le basi. Joe è un ragazzo eccezionale ma non ha avuto alcun bisogno di confrontarsi con me."

Ovviamente il regista non ha svelato nulla di quello che sa. Ricordiamo che Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche il 4 maggio 2018.