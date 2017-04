Avengers: Infinity War, Scarlett Johansson parla dei Guardiani della Galassia

Durante il tour promozionale di, l'attriceè tornata a parlare, seppur brevemente, di, l'atteso cinefumetto dei Marvel Studios in cui tornerà ad interpretare il personaggio di Natasha Romanoff, alias la Vedova Nera.

In particolare, la Johansson ha svelato quale potrebbe essere la reazione della sua Vedova Nera all'arrivo di personaggi come i Guardiani della Galassia. "Qualcuno me l'ha chiesto l'altro giorno. Mi ha chiesto 'la Vedova Nera è pronta per l'arrivo di personaggi come i Guardiani della Galassia?'. L'ultima volta che gli alieni sono arrivati a New York credo abbia pensato 'ok, adesso le ho viste tutte. Sto a posto'. Quindi credo che un albero parlante non le faccia più cosi tanto effetto adesso come adesso".

Scarlett Johansson, successivamente, parla di come l'Universo Cinematografico Marvel Studios si è evoluto dai tempi di Iron Man 2, il primo film in cui debuttò nei panni della Vedova Nera: "Leggendo lo script, l'universo si è espanso a tal punto... che finisco per dire 'ok, questo sta accadendo per davvero'.".