Avengers: Infinity War sarà ambientato in gran parte in un luogo ben preciso

Avengers: Infinity War , l'attesissimo terzo capitolo dei film suidiretto dai fratelli, sarà ambientato in gran parte in un posto che conosciamo piuttosto bene, per più tempo del previsto.

La Terra! Non che sia una novità, ma ultimamente sono circolate parecchie voci che volevano la maggior parte della pellicola ambientata nello spazio. In fin dei conti, gli Avengers si troveranno ad affrontare il nemico più terribile che sia mai capitato loro di fronte e tutto lascia pensare che la grande battaglia avverrà tra la Terra e lo spazio.

Finora però, si era pensato che il tempo trascorso sul nostro pianeta dagli eroi sarebbe stato minimo. Al San Diego Comic-Con, CinemaBlend ha chiesto al regista Joe Russo quanto del film sarà ambientato sulla Terra:

"Molto tempo. Ci sono molti archi narrativi che si intrecciano. Tanti personaggi diversi, dunque vanno raccontate molte storie. E' un buon mix tra Terra e spazio."

Era naturalmente ovvio aspettarsi che la narrazione andasse a coprire le storie dei diversi personaggi e, visto che molti di loro sono terrestri, naturalmente vedremo in che condizioni sono all'inizio della pellicola. Sarà infatti interessante vedere dov'è Cap, se davvero abbraccerà - come molti rumor vorrebbero - l'identità di Nomad, che cosa sta facendo Black Widow, anche lei in fuga, come tornerà a scongelarsi Bucky, insomma, da dire c'è molto, moltissimo, sia in terra, che in cielo, con Thor che vaga in giro per il cosmo...

Qualsiasi sia la storyline, ci sarà davvero tanto da vedere!