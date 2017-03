Avengers: Infinity War, Samuel L. Jackson sul suo ritorno come Nick Fury

È in questi giorni in sala con lo spettaccolaredi Jordan Vogt-Roberts, e proprio per l'occasione Collider ha avuto modo di intervistare il grande, domandandogli anche del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver così approfondito il suo ruolo nel monster movie dedicato al Re delle Scimmie, l'attore ha avuto modo di rispondere anche alla domanda sul suo ritorno nei panni di Nick Fury in Avengers: Infinity War e in qualche cinecomic successivo degli studios.



Jackson ha così dichiarato: «Come fate a dire che ci sarò?! Come fate a sapere cose che io non so?! Lo sapete per certo? Personalmente continuo a chiedermi: "Sarò in Infinity War?". Non ho nemmeno avuto nessuna convocazione sul set per l'inizio delle riprese. Quindi non lo so davvero».



Come al solito, quello dell'attore potrebbe essere un depistaggio per mantenere viva la sorpresa nei fan, ma al momento c'è poco di confermato sull'effettivo ritorno di Nick Fury nel film dei fratelli Russo, atteso nelle sale il 4 maggio 2018.