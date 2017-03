Avengers: Infinity War, Samuel L. Jackson si lascia sfuggire un dettaglio?

Da poche ore si è diffuso in rete un potenziale rumor riguardante, prossimo cinefumetto targato Marvel Studios per la regia dei, che vedrà i Vendicatori scontrarsi con il temibile Thanos.

Durante un'intervista radiofonica, l'attore Samuel L. Jackson (Nick Fury) ha parlato, nuovamente, del perché non sarà in Pantera Nera e non ha partecipato a Captain America: Civil War. E' lì che, secondo molti fan, l'attore si sarebbe lasciato sfuggire un gran dettaglio dal cinecomic.

"Non mi avete visto nemmeno in Captain America: Civil War" ha spiegato Jackson "Stavo ancora cercando di capire cosa il Teschio stia...". La frase viene interrotta dall'intervistatore ma è abbastanza per alimentare i rumor: che Jackson stia parlando del ritorno di Teschio Rosso? Il villain, a cui dava il volto Hugo Weaving in Captain America - Il Primo Vendicatore, viene 'risucchiato' nello spazio dal Tesseract ed un suo ritorno avrebbe persino senso.

Ma c'è da dire che nell'intervista Jackson potrebbe aver semplicemente fatto riferimento a Kong - Skull Island (skull=teschio), affermando che non ha partecipato a Civil War perché impegnato nelle riprese dell'altro film. Chissà... voi cosa ne pensate?