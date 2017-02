Avengers: Infinity War, rivelate le malvagie motivazioni di Thanos

In seguito alla release in Digital HD di, continuano ad arrivare estratti dai contenuti extra del film, che arriverà in Home Video il 1° Marzo nei negozi italiani.

Venerdì sera è stata rilasciata in via ufficiale la prima featurette di Avengers: Infinity War, che ci regala un primo sguardo al set, agli attori e alla crew all’opera.

ScreenRant ha analizzato a fondo lo speciale, soffermandosi sulle dichiarazioni degli sceneggiatori Stephen McFeely e Christopher Markus.

Le parole di McFeely, in particolare, sembrano accennare alle malvagie motivazioni della rabbia del Titano Pazzo Thanos, interpretato in motion capture da Josh Brolin.

«Il suo obiettivo è di riequilibrare l’Universo così come lo vede lui. E quando scopre che le Gemme dell’Infinito possono essere l’arma che sta cercando per riformare l’universo con uno schiocco di dita, la ricerca di queste reliquie diventa il suo obiettivo principale».

Certo, le parole dello sceneggiatore sono molto vaghe, ma sembrano riferirsi alla saga Infinity Gauntlet di Jim Starlin, Ron Lim e George Perez del 1991. Nei fumetti, Thanos entra in possesso del Guanto dell'Infinito ed elimina metà delle forme di vita presenti nell'Universo per esaudire i desideri della personificazione della Morte, amata dal Titano.

Non sappiamo se nell'Universo Cinematografico Marvel avverrà la stessa cosa, o se la Morte verrà sostituita da Hela in Thor: Ragnarok come dicono i primi rumor. Vi faremo sapere.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. Il suo sequel, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019.

Le riprese sono attualmente in corso agli studios di Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.

Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.