Avengers: Infinity War, le riprese si spostano nel Queens

Le riprese disono quasi terminate, ma prima di andare tutti a riposarsi la troupe e il cast hanno ancora un altro piccolo sforzo da affrontare.

Attraverso alcune immagine diffuse da ScreenRant un utente ha rivelato che le riprese si stanno attualmente svolgendo a New York, più precisamente nel Queens, dove le strade sono state chiuse al traffico. Il nome in codice del progetto, come si legge dai volantini sparsi, è Mary Lou, titolo di lavorazione di Avengers: Infinity War.

Perché è importante questa location in particolare? Probabilmente perché le scene qui ambientate saranno quelle dedicate a Spider-Man, notoriamente originario del Queens, con Tom Holland di ritorno nei panni dell’Arrampicamuri per la terza volta in carriera dopo Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming. Holland non sarà l’unico attore di Homecoming a tornare.

Avengers: Infinity War, diretto da Anthony e Joe Russo, ha una data d’uscita fissata al 4 maggio 2018.