Avengers: Infinity War - le riprese partono a febbraio in Scozia?

Inizieranno probabilmente a febbraio in Scozia, ae a, le riprese di, nuovo cinecomic targato Marvel e diviso in due parti. A riportare la notizia è il DailyRecord, che annuncia un budget di 400 milioni di sterline messi a disposizione per realizzare la pellicola, prevista nelle sale dal 4 maggio 2018.

Oltre a girare nei teatri di posa di Atlanta, i Marvel Studios avrebbero quindi scelto i paesaggi scozzesi per ambientare le nuove avventure raccontate in Avengers: Infinity War.

Nel cast, come già annunciato in precedenza, dovrebbe esserci anche la new entry Liv Tyler. Diretti dai fratelli Russo e con Jon Favreau, regista di Iron Man, tra i produttori esecutivi, Avengers: Infinity War sarà diviso in due parti e il secondo capitolo arriverà nel giugno 2019.

Girato interamente in IMAX, Avengers: Infinity War vedrà nel cast Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson.