C'è grandissima attesa per, il film che porterà la fine - e darà un nuovo inizio - all'Universo Cinematografico della, con uno scontro epico tra i supereroi più potenti della Terra e Thanos, interpretato da

Ma, a quanto pare, Thanos non dovrebbe essere l'unico 'alieno' in arrivo sulla nostra Terra. Project Casting ha pubblicato un nuovo annuncio di casting in cui si ricercano uomini e donne - tra i 18 e i 50 anni - per dei ruoli di 'alieni'. Le comparse dovranno essere alte e avere un fisico atletico, e devono sottoporsi a delle sedute di make-up.

Ricordiamo che Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo, arriverà nei cinema a maggio 2018.