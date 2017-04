Avengers: Infinity War, un potenziale spoiler dalla pellicola

è uno dei film più attesi degli ultimi tempi, ma iniziano già a trapelare in rete indiscrezioni e potenziali. In primis, ecco arrivare in rete delle foto dal set piuttosto spoilerose che vi consigliamo di NON vedere qualora non volete rovinarvi la visione del cinecomic Marvel Studios.

ATTENZIONE! SPOILERS!

Nelle foto che vedete qui sotto vediamo Paul Bettany ed Elizabeth Olsen scambiarsi un bacio appassionato, una scena che, secondo gli occhi indiscreti, ha impiegato almeno otto o nove ciak. Questo è un grosso spoiler perché ci mostra, finalmente, quello che è stato anticipato sin da Avengers: Age of Ultron (e che è accaduto nei fumetti): Scarlet Witch e Visione si mettono insieme.

In maniera piuttosto interessante, da notare che Visione sfoggia un look "umano". A questo punto è da chiedersi se la sequenza accadrà nel finale oppure c'è un'altra spiegazione al suo 'look'.

Il film uscirà a maggio 2018.