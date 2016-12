Avengers: Infinity War, un potenziale casting call svela il cast?

In attesa di informazioni ufficiali e parte dei Marvel Studios, arriva una lista del potenziale cast didiffusa tramite un casting call.

In maniera piuttosto interessante nella lista non è incluso lo Spider-Man di Tom Holland. Precisiamo che la lista NON è confermata e attendiamo le varie conferme.

La lista include Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hensworth), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Occhio di Falco (Jeremy Renner), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Pantera Nera (Chadwick Boseman), Visione (Paul Bettany), il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), Captain Marvel (Brie Larson), Ant-Man (Paul Rudd), Nick Fury (Samuel L.Jackson), Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan) e Wong (Benedict Wong), oltre a Thanos (Josh Brolin). Non presenti in lista ma confermati dovrebbero esserci anche War Machine (Don Cheadle) e Falcon (Anthony Mackie).