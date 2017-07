Avengers: Infinity War, il poster completo del Comic-Con, parla Joe Russo

è uno dei film più 'chiacchierati' di questo San Diego Comic-Con e, soprattutto, uno dei più attesi del 2018. Ed ora, direttamente dalla convention, arriva il poster completo della pellicola, che trovate dopo il salto.

Intanto, in una nuova intervista, il co-regista Joe Russo ha spiegato perché lui e suo fratello hanno inserito l'Ordine Nero nella pellicola: "Abbiamo preso ispirazione da vari fumetti. Quando abbiamo avuto l'opportunità di realizzare il film, sapevamo che avremmo inserito l'Ordine Nero. Ci sono tanti personaggi e Thanos deve essere - in un certo senso - anticipato. Non puoi avere i personaggi che lo sfidano ogni minuto del film. Ci devono essere dei personaggi che loro devono affrontare per avvicinarsi a lui. E l'Ordine Nero è perfetto per questo ruolo".

Russo ha poi stuzzicato i fan: "io e mio fratello crediamo nelle poste in gioco. Crediamo che tutto debba avere una fine ad un certo punto... per avere valore. Il pubblico deve essere pronto. Sarà un film emotivo. Come per tutti i nostri film vogliamo che ci sia cuore, umorismo e tutto il resto. Infinity War ha tutto".