Avengers: Infinity War, Pom Klementieff e Jacob Batalon sono sul set!

Sono iniziate da ormai una settimana le riprese di Avengers: Infinity War, l'attesissimo cinecomic prodotto dai Marvel Studios e diretto dai fratelli Russo.

Vi abbiamo già elencato i membri del cast attualmente confermati, ma la lista si amplia ogni giorno di più.

Pom Klementieff, che farà il suo debutto nell'Universo Cinematografico Marvel in Guardiani della Galassia Vol. 2, tornerà nel ruolo di Mantis per l'occasione, come testimoniato da una foto pubblicata sul suo profilo che la ritrae con il cappellino riportante il logo titolo che Sean Gunn ci aveva mostrato qualche giorno fa.

Nel frattempo, Tom Holland, arrivato ad Atlanta da poco, ha postato un video che lo vede a pranzo insieme a Jacob Batalon, interprete di Ned Leeds in Spider-Man: Homecoming. Questo potrebbe voler dire che rivedremo Ned nella pellicola.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. Il suo sequel, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019.

Le riprese sono attualmente in corso agli studios di Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.

Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.