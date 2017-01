Variety svela che l'attore della serieè in lizza per entrare nel cast di. Secondo il sito il suo ruolo sarebbe 'chiave' e dovrebbe apparire sia in Infinity War che nel quarto episodio di, in arrivo nel 2019.

La Marvel, almeno per il momento, non ha confermato la notizia né è stato reso noto il personaggio che dovrebbe andare a ricoprire. Non è la prima volta che Dinklage interpreta un personaggio Marvel: ha dato il volto a Bolivar Trask in X-Men - Giorni di un futuro passato della Twentieth Century Fox.

I Fratelli Russo dirigeranno Infinity War e Avengers 4 in arrivo, rispettivamente, a maggio 2018 e maggio 2019.