Avengers: Infinity War, per Bettany è il film più grande che girerà nella vita

Durante una nuova intervista con Collider, l'attoreè tornato a parlare di, il cinecomic corale che vedrà numerosi personaggi dei fumetti Marvel riunirsi per fronteggiare Thanos ().

Ed in quest'intervista, l'attore che dà il volto a Visione, ha spiegato: "Penso che sia il film più grande che io abbia mai girato o che girerò nella mia carriera, e ancora dobbiamo girare il sequel. E' folle! Arrivo all'alba, perché il mio make-up richiede tante ore, e vedo da fuori tutte queste luci. Sembra una città, ma non lo è. Sono tutte le roulotte degli attori. E' enorme! Quando vedi la lista degli attori coinvolti ti chiedi 'qualcun'altro sta girando qualche altro film ad Hollywood quest'anno? Sono tutti qui!'.". Qualcuno potrebbe replicare in malo modo a questa affermazione...

"I fratelli Russo si sono guadagnati la fiducia di tutti gli attori e di Kevin Feige, della Marvel" spiega "Sono molto rilassati sul set.".