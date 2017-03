Avengers: Infinity War, Paul Bettany è Visione nelle nuove foto dal set

Continuano le riprese dell'attesodei, e mentre la sinossi del film è ancora avvolta nel mistero, ecco che oggi grazie a delle nuove foto dal set possiamo dare un primo sguardo al ben ritrovatonei panni di Visione.

Nonostante la sua presenza fosse scontanta nel crossover 3.0 di casa Marvel, sia perché ormai parte fondamentale del roster dei supereroi sia anche per l'indissolubile legame con una delle Gemme dell'Infinito al centro della storia, fa comunque piacere rivedere Bettany sul set. Le foto sono state scattate a Edimburgo, dove si trova attualmente la produzione del cinecomic, ed è possibile ammirare anche Elizabeth Olsen in azione come Scarlett Witch.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War vedrà nel cast Robert Dawney Jr, Chris Evas, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Tom Holland, tutti i membri dei Guardiani della Galassia e gli altri personaggi introdotti nei precedenti film dell'Universo Cinematografico Marvel.



L'uscita del film è prevista nelle sale il 4 maggio 2018. Ecco la foto dal set (via Reddit):