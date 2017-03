Le riprese - segretissime - dicontinuano senza sosta, e ad oggi sappiamo ancora poco o niente sulla pellicola dei Marvel Studios che, secondo le intenzioni, concluderà un ciclo di storie dell'Universo Cinematografico Marvel, per dare il via ad altre.

La pagina Facebook Marvel Cinematic Universe ha pubblicato un breve video (3 secondi) dal set in cui vediamo due villain attaccare Visione (Paul Bettany) che, violentemente, viene scaraventato per aria. Non è chiaro chi siano questi villain, ma secondo le varie speculazioni potrebbero far parte dell'Ordine Nero di Thanos (Josh Brolin). Trovate questo video comodamente in calce a questa notizia.

Ricordiamo che il film evento uscirà, per la regia dei fratelli Russo, a maggio 2018.