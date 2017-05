Avengers: Infinity War, nuovo video dal set con Robert Downey Jr.

Le riprese dell'attesissimocontinuano senza sosta, ed i fan non vedono l'ora di vedere - a partire dal prossimo maggio - il cinecomic Marvel Studios che riunirà i più famosi eroi dei fumetti della Casa delle Idee contro

Nel frattempo, Tony Stark/Iron Man in persona, Robert Downey Jr., insieme ad Omaze, ha lanciato un'asta benefica dove i fan possono fare una donazione e vinceranno un concept art firmato dall'attore. Un fortunatissimo fan, sorteggiato, avrà la possibilità di visitare il set di Infinity War insieme a Downey Jr.

Per lanciare l'iniziativa, l'attore ha diffuso un video dietro le quinte dal set che ci permette di dare una sbirciatina in più alla pellicola dei fratelli Russo, in cui intravediamo anche lo Spider-Man di Tom Holland.