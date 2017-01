Avengers: Infinity War, un nuovo logo ci viene mostrato da Sean Gunn

Con un altro membro del cast della pellicolain arrivo nella città di Atlanta, ci viene rivelato un nuovo logo per il film di prossima uscita. Come sempre, potete osservare l'immagine condivisa dall'attore, dopo il salto, in calce alla news.

Mentre in rete circolano molte ipotesi su ciò che accadrà in Avengers: Infinity War, ancora non abbiamo molti indizi o indicazioni fondate su come si svolgerà la trama della pellicola. Tuttavia, grazie a Sean Gunn, sembra proprio che il nuovo logo abbia fatto già la sua entrata in scena.

Oltre a confermare che lui riprenderà i ruoli di Kraglin e la versione On Set di Rocket Raccoon nel film Guardiani della Galassia Vol.2, ci mostra anche l'iconica "A" del logo/titolo caratteristica degli Avengers. L'attore, inoltre, ha commentato questa foto postata su internet con un messaggio criptico: "All'inizio di un nuovo progetto. Però, è un segreto. Non posso dire di che cosa si tratta.".

Una cosa che sappiamo per certo è che il regista di Guardiani della Galassia Vol. 2, James Gunn attualmente si trova a Londra a lavorare sugli ultimi dettagli del film e ha promesso di rivelare un qualcosa di più in proposito nei prossimi giorni sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

Ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il 4 maggio 2018, mentre Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale italiane dal 25 aprile 2017.