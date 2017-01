Avengers: Infinity War, nuovi rumor, Eva Green in lizza?

è uno dei cinefumetti più attesi di tutti i tempi perché chiuderà - e, in un certo senso, fornirà un nuovo inizio - un ciclo di storie dell'Universo Cinematografico Marvel Studios. E' chiaro che, da qui alla sua uscita fissata a maggio 2018, saremo circondati da rumor e quant'altro.

Questo è originato su 4Chan che - ricordiamo - è tutt'altro che affidabile, quindi prendete tutto quello che segue con le 'pinze'. Nonostante ciò, per amore della cronaca, ve li riportiamo.

Secondo il sito, in Avengers: Infinity War rivedremo molti dei personaggi - anche comprimari - apparsi nei precedenti film. Il sito menziona personaggi come Peggy Carter, il Generale Ross, Maria Hill, Hank Pym, Janet Van Dyne, Quicksilver, Wong, Zuri, Loki e Odino: alcuni di questi potrebbero apparire in flash-back, sequenze oniriche o quant'altro. Secondo 4Chan, saranno inclusi anche personaggi come Pepper Potts e Jane Foster e la Marvel spera che le attrici che danno loro il volto, invece di ri-negoziare i loro contratti, facciano dei camei in 'amicizia'.

Secondo 4Chan, inoltre, la Marvel starebbe iniziando i casting per l'Ordine di Thanos, cinque creature potentissime che lo aiutano durante le sue imprese. Sono Corvus, Nox/Black Dwarf, Ican/Supergiant, Proxima ed Ebony. Oltre a loro, ci sarà anche Eitri, il creatore del Guanto dell'Infinito che, secondo il sito, è il ruolo per cui Peter Dinklage è in lizza.

Infine, e questo è il rumor che 'scotta di più', lo studio sarebbe in trattative con Eva Green per farle interpretare Lady Morte.

Vi terremo aggiornati.