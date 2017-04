Avengers: Infinity War, nuovi dettagli e video dal set

Continuano le riprese dell'attesissimo, che riunirà numerosi eroi dei fumetti della Marvel contro il temibile Thanos () alla ricerca delle ambite Gemme dell'Infinito.

E' stato reso noto che le riprese del film si sposteranno - presumibilmente dal 4 al 6 maggio - nella cattedrale di Durham, nel Nord Est dell’Inghilterra, un set che ospitò già le riprese dei film della saga di Harry Potter. I dettagli sono top-secret ma vi terremo aggiornati per qualsiasi novità.

Intanto arriva in rete anche un video dal set con protagonista Spider-Man (Tom Holland). Chi ha caricato il video lascia intendere che sia per le riprese di Avengers: Infinity War, ma potrebbe trattarsi anche di riprese aggiuntive per Spider-Man: Homecoming. Al momento non ci è dato saperlo, ma trovate comunque il video qui sotto.