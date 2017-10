Avengers: Infinity War, la nuova armatura di Iron Man nelle nuove promo art!

In un museo di proprietà della Disney, in Russia, è in allestimento un'esposizione dedicata all'Universo Cinematografico Marvel. Sull'enorme parete rocciosa ricreata in studio, oltre alle sagome dei vecchi personaggi, erano esposte anche alcune sagome che ritraggono Thor, Vedova Nera, Thanos, Spider-Man, Ant-Man e Wasp in posizioni inedite con i nuovi costumi (QUI tutte le foto).

Ora, ecco arrivare online una nuova schermata, nuovamente in versione leaked, che mostra tre promo art dedicate alla nuova armatura di Iron Man, probabilmente adatta alle missioni spaziali che vedremo nel cinecomic.

L'armatura sembra derivare direttamente da quella di Captain America: Civil War (quella vista in Spider-Man: Homecoming era essenzialmente la stessa, con colorazioni diverse), ma vanta una vasta gamma di gadget e armi nuove di zecca.

Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018.