Avengers: Infinity War, novità sul film e... Thor: Ragnarok

, il cinecomic dei Marvel Studios, è il più atteso in arrivo nel 2018. Ed in attesa di vedere un trailer ufficiale, il co-regista,, ne parla in una nuova intervista.

Riguardo le Gemme dell'Infinito, Russo ha spiegato: "Ogni gemma ha il suo potere. Abbiamo dovuto pensare molto sul come rappresentare questi poteri su schermo per far sì che sia chiaro al pubblico. Non solo hai a che fare con tanti personaggi, ma anche con le Gemme, e ce ne sono parecchie. Non posso divulgare come, ma nel film utilizzeremo anche la Gemma della Realtà".

In un'altra intervista, Elizabeth Olsen ha confermato che il rapporto tra la sua Scarlet Witch e Visione di Paul Bettany verrà sviluppato ulteriormente: "In un altro mondo avrei detto 'boh, non so' ma visto che i paparazzi ci hanno scattato la foto e svelato un po' di cose, posso dirvi che esploreremo quel lato del fumetto. Esploreremo anche quella parte del loro rapporto".

Infine, Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, ha risposto ai fan preoccupati se il leaked trailer di Avengers: Infinity War abbia o meno spoilerato la fine del primo film: "No, in realtà no". Felici, ora?