Avengers: Infinity War, novità sul duo Thor/Star-Lord, tornerà Peggy Carter?

Insi formerà una nuova coppia "divertente" e stramba formata da) e Star-Lord (. Lo ha rivelato, in una nuova intervista, il co-regista dell'atteso cinefumetto,

"E' una cosa piuttosto interessante. Taika Waititi ha stabilito un nuovo tono con Thor: Ragnarok e il personaggio di Thor sta andando in una nuova direzione, quindi lui e Star-Lord sono finiti per diventare una combinazione sorprendente e divertente. Non vedo l'ora che il pubblico veda come funzioneranno questi due insieme" spiega Russo.

In un'altra intervista, Chris Hemsworth ha spiegato che Thor: Ragnarok finirà per gettare le basi per Infinity War: "Dovrete vedere Ragnarok per capire bene cosa accadrà nel prossimo Avengers".

Intanto un rumor lanciato da Uproxx afferma che nel film rivedremo la Peggy Carter di Hayley Atwell, ma è una voce tutt'altro che confermata al momento.