Avengers: Infinity War, novità sul budget e sulle comparse

Mentre state leggendo queste righe, sappiate che le star dei filmstanno girando qualche sequenza diche vedrete al cinema non prima del maggio 2018.

Per ingannare l'attesa, fortunatamente, ci sono le notizie sul cinecomic che trapelano in rete. Dei nuovi casting call apparsi sul web ricercano delle figure femminili per interpretare le Dora Milaje, le donne guerriere di Pantera Nera, ma anche comparse per rivestire i panni di alieni e presumibilmente Asgardiani.

Nel frattempo, Dan Cathy dei Pinewood Studios - seppur non menzionando il titolo - ha svelato che nei loro studios si sta già girando una pellicola con un budget di un miliardo. E' chiaro che il pensiero va proprio ad Avengers: Infinity War e sequel.

Vi terremo aggiornati per ulteriori novità.