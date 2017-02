Avengers: Infinity War, novità dalla pellicola dei Marvel Studios

Le riprese dell'attesissimosono attualmente in corso. C'è mlta attesa per questa pellicola che metterà 'fine' - e porterà un nuovo inizio - all'Universo Cinematografico dei Marvel Studios.

In attesa di novità sostanziali, vi segnaliamo tre notizie del film. Innanzitutto, vi mostriamo un video dell'attore Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man) intento a bruciare... lo script di Infinity War per non far trapelare nessuno spoiler dalla pellicola.

E' da segnalare, inoltre, l'arrivo ad Atlanta di Paul Bettany, che tornerà a dare vita al personaggio di Visione. Infine, i registi, i fratelli Russo, hanno condiviso una foto dal set in cui li mostra in compagnia di... Millie Bobby Brown, la Undici della serie 'Stranger Things'. Sebbene sia solo una guest director - come l'hanno chiamata affettuosamente i Russo -, sono tanti i fan che hanno speculato su una sua possibile partecipazione al cinecomic.

Le riprese di Avengers: Infinity War sono in corso. La pellicola arriva a maggio 2018.