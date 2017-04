Avengers: Infinity War non deluderà i fan, secondo Chris Pratt

In attesa di, in arrivo domani nei cinema italiani, l'attore, che dà il volto a Peter Quill a.k.a. Star-Lord nella saga, ha parlato di, in uscita a maggio 2018, di cui farà parte.

"In questi anni ho sentito la gente chiedermi sempre 'i Guardiani della Galassia quando incontreranno gli Avengers?'. Non ero sicuro di come sarebbe accaduto o se sarebbe accaduto, ma poi lo hanno annunciato, ci hanno chiamato e ci hanno detto che stava diventando il tutto realtà" spiega Pratt "Ho già girato buona parte delle mie scene. Posso dirvi che il film sarà esattamente quel che vogliono i fan. Non resterete delusi, sarà fico".

"Per ora, Guardiani della Galassia vol.2 è il più grosso spettacolo di tutti i tempi" continua Pratt "Ma anche Infinity War lo sarà. Parliamo di 40 eroi qui, sarà un grosso spettacolo".