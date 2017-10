Avengers: Infinity War, Nebula avrà il suo 'momento' con Thanos

Mentre continuano a susseguirsi i rumor su Avengers: Infinity War , l'attrice, interprete di Nebula, è tornata a parlare del film anticipando il suo incontro con Thanos, interpretato da

Alla fine di Guardiani della Galassia vol.2 Nebula intraprende un viaggio alla ricerca del patrigno, per ucciderlo. Quel che non sa è che Thanos sta collezionando le Gemme dell'Infinito. Ma questo fermerà Nebula? A quanto pare, no.

"Non ne posso parlare liberamente ma tutto quel che abbiamo costruito fino ad oggi, con tutta la storia passata tra Nebula e Thanos, finirà per avere un culmine nei film sugli Avengers" spiega l'attrice "Nebula finirà per affrontare tutti questi ricordi traumatici. Penso avrà il suo momento".