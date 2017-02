Avengers: Infinity War, Michael Rooker tornerà nei panni di Yondu!

Sappiamo che gliincontreranno inell'attesissimo, previsto per il prossimo anno, per combattere il feroce

Mentre il set si è spostato in parte in Scozia, le riprese del film continuano anche ad Atlanta, dove è stato avvistato Michael Rooker.

L'attore, interprete di Yondu Udonta in Guardiani della Galassia, ha postato una foto che lo ritrae in uno Starbucks ad Atlanta, con indosso il cappello che hanno tutti i membri del cast e della crew che stanno lavorando al film, con il logotitolo in bella vista.

Sembra quindi che Yondu faccia ufficialmente parte dei Guardiani della Galassia adesso. Per avere conferme non ci resta che aspettare il 25 Aprile, quando Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nelle sale cinematografiche italiane, esattamente un anno prima della release italiana di Avengers: Infinity War, dal 25 Aprile 2018 al cinema.

