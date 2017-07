Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo ha spoilerato il finale?

ALLERTA SPOILER!!! La videointervista concessa dadurante la D23 organizzata dalla Disney contiene grossi spoiler sulla trama di

Nel corso di una videointervista concessa alla D23 della Disney, Mark Ruffalo e Don Cheadle hanno parlato del loro coinvolgimento nel prossimo crossover della Marvel, ovvero Avengers: Infinity War. Il più loquace è proprio l’attore che presta volto e corpo a Bruce Banner/Hulk, che come ricorda lui stesso sarà protagonista anche di Thor: Ragnarok.

Tuttavia, al termine della chiacchierata Ruffalo ha dichiarato: “Aspettate di vedere il prossimo film. Muoiono tutti”. L’affermazione scatena la reazione di Cheadle che immediatamente blocca il collega: “Amico, amico!”. Dopodiché Ruffalo prova a minimizzare l’accaduto: “No, non tutti. Possiamo tagliarla questa? Possiamo riavvolgere questa parte e tornare indietro? Sono nei guai? Barry si arrabbierà con me?”.

Non sappiamo quanto di tutto questo possa essere arbitrariamente studiato dai due, ma le reazioni prima di Cheadle e poi di Ruffalo sembrano piuttosto spontanee al riguardo. Tuttavia, chi ha letto gli albi che riguardano le guerre dell’infinito non rimarrà affatto sorpreso, dato che molti eroi protagonisti perdono la vita nello scontro con Thanos, salvo poi tornare in vita.