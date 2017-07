Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo: "Hulk avrà un ruolo prominente nel film"

Sempre nel corso della mega presentazione di Avengers: Infinity War avvenuta ieri al D23,sono stati raggiunti dai microfoni di Fandango per alcune domande sui loro rispettivi personaggi,

Innanzitutto, Cheadle ha rivelato come Rhodey stia cercando di riprendersi dopo le tremende ferite infertegli da Visione (Paul Bettany) in Civil War: «Ovviamente il mio personaggio ha ancora molta strada da fare prima di un completo recupero, e nel film c'è una progressione. Non mi addentrerò nei particolari della situazione, ma vi basti sapere che succederà qualcosa che lo rimetterà in gioco».



Ruffalo ha invece dichiarato che ci saranno molti cambiamenti per Hulk, che inizieranno dall'attesissimo Thor: Ragnarok (in uscita il 25 ottobre) e continueranno fino al quarto Avengers: «Ci sarà un enorme cambiamento per Banner e per Hulk. Non si risolverà in Infinity War ma avrà il suo culmine in Avengers 4».



È stato un week-end incredibile per gli amanti dei cinecomic, specie di quelli Marvel, data l'enorme mole di contenuti rilasciati, partendo dal primo footage di Infinity War mostrato ai fan in sala (che sarà probabilmente rilasciato in via ufficiale al San Diego Comic-Con tra due giorni), passando dal primo sguardo all'Ordine Nero di Thanos (Josh Brolin) fino alle nuove curiosità sull'anticipatissimo crossover.



Avengers: Infinity War diretto dai fratelli Russo uscirà nelle sale il 25 aprile 2018.