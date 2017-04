Avengers: Infinity War, Kevin Feige spiega quanto il film seguirà i fumetti

Il presidente dei, con una dichiarazione sibillina, ha cercato di spiegare quantoseguirà la trama del classico fumetto da cui ha tratto ispirazione, intitolata originariamente. In questa sagaarrivava a cancellare metà dell’intero universo...

Se Captain America: Civil War ci ha insegnato qualcosa, è che i Marvel Studios non necessariamente seguono pedissequamente il materiale originale quando si apprestano ad adattare per il grande schermo le loro più grandi saghe a fumetti. Nonostante ciò, la maggior parte dei fan credono che Avengers: Infinity War sarà pesantemente influenzato dalla saga de Il Guanto dell’Infinito, un’epica storia che vede Thanos cancellare metà dell'universo conosciuto quando riesce finalmente a mettere le mani su tutte le Gemme dell’Infinito, posizionandole sul suo guanto e liberandone l’immenso potere divino.

Quando il sito Collider ha potuto intervistare il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per discutere dei Guardiani della Galassia Vol. 2, gli intervistatori ne hanno approfittato per chiedere al produttore quanto la pellicola avesse preso ispirazione da quel racconto, visto anche che nel teaser dietro le quinte diffuso poco tempo fa veniva inquadrato proprio il volume che raccoglieva quella storica saga. Feige ha risposto alla domanda molto cripticamente: "Le motivazioni di Thanos saranno simili a quelle che possiamo leggere ne Il Guanto dell’Infinito sotto molti aspetti. Credo che sia tutto quello che posso dire al momento." A quanto pare quindi, l'universo non ha davanti a sé giorni molto felici. Noi vi abbiamo avvisati!

Sarà interessante verificare cosa ha cercato di dirci esattamente Kevin Feige con questa affermazione. Thanos si alleerà con la Morte e punirà la sua disobbediente figlia adottiva Nebula mentre spazzerà via metà della galassia? Dovremo aspettare ancora un po’ per saperlo, ma sicuramente non sarà qualcosa di buono.