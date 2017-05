Avengers - Infinity War: Kevin Feige chiarisce l'inserimento dei personaggi

Arrivano continuamente nuovi aggiornamenti su, nuovo cinecomic Marvel diretto dai fratelli Russo, nel quale sarà presente la maggior parte dei personaggi del Marvel Cinematic Universe. Per chiarire e spiegare come verranno introdotti all'interno della trama, è intervenuto, boss dei Marvel Studios.

Feige ha dichiarato che:"Dobbiamo stare molto attenti alle connessioni tra i vari personaggi. Non volevamo che i personaggi facessero semplicemente capolino dalla finestra per salutare. Non sarebbe stato soddisfacente. Quindi ogni ingresso in scena di ogni personaggio è motivato e pensato con attenzione. Così in Captain America: Civil War o nei film sugli Avengers. Ogni presenza avrà un peso fondamentale nella storia."

In Avengers: Infinity War confluiranno molti personaggi che non si sono mai incrociati prima sul grande schermo, come Doctor Strange e Black Panther.

Il cast è formato da Chris Pratt, Scarlett Johansson, Tom Holland, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Samuel L. Jackson, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Vin Diesel, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Dave Bautista, Chris Evans, Cobie Smulders, Sebastian Stan, Josh Brolin, Jeremy Renner, Paul Rudd, Paul Bettany, Mark Ruffalo, Benedict Wong, Chadwick Boseman, Peter Dinklage e Benicio Del Toro.