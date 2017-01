Avengers: Infinity War, Karen Gillan conferma il suo ritorno

Nebula, il personaggio interpretato dain, tornerà nel prossimoin arrivo ad aprile. Ma non solo lì perché come rumoreggiato sarà anche in un'altra pellicola dei Marvel Studios!

Come confermato dalla Gillan durante un'intervista, Nebula tornerà in Avengers: Infinity War e - possibilmente - anche in Avengers 4. "Farò un'apparizione nei prossimi film sugli Avengers" ha commentato la giovane attrice ai microfoni della BBC.

Ovviamente è un'ottima conferma ma non 'a sorpresa', visto che il villain del film sarà suo 'padre', Thanos, interpretato da Josh Brolin. Con lei appariranno anche i Guardiani della Galassia che, presumibilmente, arriveranno sulla Terra per aiutare i Vendicatori a contrastare il Titano Folle.