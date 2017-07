Avengers: Infinity War: Josh Brolin parla di Thanos e di come apparirà in AIW

ha parlato di come saràin Avengers: Infinity War , del "carattere" del villain, nello specifico. Se non volete leggere il seguito fermatevi qui.

Pare che il grande cattivo che gli Avengers e i Guardiani si troveranno ad affrontare, avrà una componente emozionale non indifferente, parola del suo interprete, Josh Brolin. Ecco cosa ha detto a Good Morning America:

"E' un personaggio intelligente. Non avevo idea, in tutta onestà, quando ho fatto il teaser di Guardiani, che ci sarebbero state 36 telecamere intorno a me, che mi sarei dovuto sedere al centro, e interagire con nessuno. Adesso invece sono davvero coinvolto con... ok, vorrei dire qualche nome ma non posso, ma comunque con i personaggi che sono nel film ed è molto più coinvolgente, emozionalmente parlando, di quanto mi aspettassi. Molto di più."

La cosa interessante, parlando di questo personaggio, è che a Thanos sarà dedicato moltissimo spazio in Avengers: infinity War. Il suo personaggio sarà dunque esplorato nel dettaglio e certamente non deluderà le aspettative dei fan.