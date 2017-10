Avengers: Infinity War, Josh Brolin parla del suo Thanos

Mentre continuano a circolare rumor su Avengers 4 , l'attore, interprete di Thanos, è tornato a parlare diin una nuova intervista.

"So che Joe Russo prende costantemente ispirazione da Il Padrino. Ed è bello quando prendi lo scenario degli Avengers e lo trasformi in una sorta di Padrino" spiega l'attore "E' un progetto molto ambizioso che penso avrà davvero molto successo. I Russo si trovano in una posizione ben precisa 'non faremo mai più una cosa del genere. Mettere insieme cosi tanti attori è stato difficile ma ne varrà la pena. Stiamo facendo due film, uno dopo l'altro. E questo è per noi, poi andremo in un'altra direzione'.".

Brolin ha poi spiegato che, dopo la visione, si aspetta che molti fan lo odino: "Sono in una posizione in cui tutti mi amano. Questa è stata una gran bella esperienza [...] e se alla fine del film i fan mi odieranno, ne varrà la pena se la pellicola è bella? Forse".