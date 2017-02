Avengers: Infinity War, Jim Starlin vuole un cameo

Si parla tantissimo di, dopo il video diffuso dalla Marvel nella notte di venerdì per ufficializzare l'inizio delle riprese dell'attesissimo cinecomic in arrivo a maggio 2018.

Ed il video, ovviamente, non è sfuggito a Jim Starlin, storico creatore del personaggio di Thanos nei fumetti che, in Infinity War, sarà il villain e avrà le fattezze di Josh Brolin. Starlin si è spesso lamentato, affermando di aver ricevuto più soldi dall'apparizione brevissima di KGBeast in Batman v Superman rispetto a tutte le apparizioni dei personaggi che ha creato o aiutato a creare nell'Universo Cinematografico Marvel.

Starlin ha notato che nel video viene mostrato Il Guanto dell'Infinito, miniserie in sei albi che l'autore ha scritto e a cui il film si ispirerà, e ha svelato di voler un cameo, se possibile: "A giudicare dalle note che escono dalla copia de Il Guanto dell'Infinito in questo making of, sembra proprio che la Marvel abbia iniziato le riprese del film, che magari sarà solo ispirato vagamente a Il Guanto dell'Infinito. Però è cosi fico! Anthony e Joe Russo, sono pronto per un cameo in qualsiasi momento!".

Riuscirà nella sua impresa di apparire nel film?