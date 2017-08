Avengers: Infinity War, Jeremy Renner anticipa il destino di Occhio di Falco!

: Come già risaputo da un paio di mesi grazie alle dichiarazioni dei fratelli Russo, die di, in Avengers: Infinity War uno o più dei vendicatori perderanno la vita, anche se non è ovviamente stato rivelato di chi si tratterà.

[ATTENZIONE, SUPER SPOILER!]



Si è vociferata così nel corso del tempo la morte di Thor (Chris Hemsworth), Captain America (Chris Evans) o Iron Man (Robert Downey Jr), e in un'intervista ai microfoni di Collider Jeremy Renner avrebbe rivelato forse inavvertitamente che il suo Occhio di Falco non sarà tra le vittime della Guerra contro Thanos (Josh Brolin).



L'attore ha infatti confermato che tornerà in Avengers 4 (ancora senza titolo), scansando definitivamente nei fan la paura di non vederlo più tornare. Ovviamente Occhio di Falco è tra i personaggi che non hanno un loro franchise a parte, quindi era effettivamente probabile una sua dipartita nel crossover, che però a quanto pare non accadrà. Clint Barton non va da nessuna parte!



Avengers: Infinity War diretto dai fratelli Russo uscirà nelle sale il 25 aprile 2018.