Avengers: Infinity War, James Gunn sarà produttore del film

, in arrivo a maggio 2018 per la regia dei fratelli Russo, sarà il culmine delle Tre Fasi Cinematografiche dell'Universo targatoma anche un nuovo inizio.

E, come vi abbiamo confermato, in Avengers: Infinity War saranno presenti numerosi personaggi, Guardiani della Galassia inclusi.

Durante un'intervista, Zoe Saldana, volto di Gamora, ha svelato che James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e del suo sequel, Guardiani della Galassia vol.2 in arrivo ad aprile, sarà uno dei produttori di Infinity War. "James Gunn è uno dei produttori" ha confermato la Saldana "So che non avrebbe mai lasciato che l'integrità di quel che aveva creato con i Guardiani venisse compromessa, quindi mi sento alleggerita".

Ricordiamo che Infinity War sarà nelle sale a maggio 2018.