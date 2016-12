Avengers: Infinity War, James Gunn rivela di essere coinvolto nella produzione

Manca ormai pochissimo all'inizio delle riprese di, mega-crossover che riunirà la maggior parte dei personaggi dell'Universo Cinematografico Marvel per fronteggiare, il Titano Pazzo interpretato da

E mentre aspettiamo ulteriori dettagli sulla pellicola dei fratelli Russo, il regista James Gunn (Guardiani della Galassia), durante un video in diretta su Periscope, ha rivelato di essere coinvolto nello sviluppo del film, anche se non sappiamo esattamente in che modo.

Considerando che Gunn è stato il primo ad introdurre il lato cosmico del Marvel Cinematic Universe, possiamo supporre che sarà lui a coordinare il ruolo dei Guardiani della Galassia nello scontro con il Titano Pazzo.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. Il suo sequel, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019.

Le riprese inizieranno il 23 Gennaio ad Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.

Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.

FONTE: Periscope