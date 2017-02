Avengers: Infinity War, James Gunn parla del suo coinvolgimento

Che, regista e sceneggiatori dei due, fosse coinvolto in, era cosa nota da tempo. Ma ora Gunn ne ha parlato apertamente durante una Live Q&A su Facebook.

"Si, sarò coinvolto in Infinity War, certamente, sono un produttore esecutivo del film" ha spiegato Gunn "Ho lavorato duramente con i fratelli Russo, i ragazzi della Marvel, con Kevin Feige per assicurarmi che ogni personaggio delle mie pellicole sia trattato bene e sia divertente come dovrebbe essere. Quindi lavoro con loro tutto il tempo. Ho parlato con gli attori sul set durante tutta la produzione, ogni giorno, ed è ad ora una bellissima esperienza".

Avengers: Infinity War arriva a maggio 2018 nelle sale cinematografiche.