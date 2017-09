Avengers: Infinity War - Il Dottor Strange "profetizza" cosa succederà nel film

, titolare del ruolo delnell'MCU, fa previsioni su cosa dovremo aspettarci dalla pellicola dei fratelli Russo che riunisce tutti gli eroi più forti della Terra e della galassia), nella battaglia contro Thanos: Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, e i fan non vedono l'ora che la pellicola arrivi finalmente in sala (2018). Il personaggio di Cumberbatch è entrato da poco nell'Universo Cinematografico Marvel ma, in qualità di Stregone Supremo, sappiamo che avrà un ruolo fondamentale nelle pellicole future, non fosse altro per il fatto che è in grado di usare l'Occhio di Agamotto, che contiene al suo interno una delle Gemme dell'Infinito, quella del Tempo, che Thanos, il villain di AIW, sta cercando.

Mentre era in promozione del suo prossimo film in uscita, The Child In Time, all'attore inglese è stato chiesto se poteva anticipare qualcosa di Infinity War:

"Sarà il culmine di dieci anni di storie; tante storie diverse raccontante nel corso di molto tempo, che convergono in un'unico punto di confronto... E' bello farne parte, anche se, ok, io sono arrivato relativamente tardi, ma è bellissimo essere coinvolto."

Ok, chiaramente non è che possa dire qualcosa sul film, anche se Strange, in realtà, uno sforzo potrebbe farlo per farci capire in che direzione i fratelli Russo ci stiano portando... Resta il fatto che, se chi è coinvolto nel progetto come Cumberbatch è tanto entusiasta, noi lo siamo ancora di più proprio in virtù di questo fatto.