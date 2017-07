Avengers: Infinity War, i fratelli Russo parlano della pellicola

è il cinefumetto più atteso del 2018. I fan della Marvel non vedono l'ora di vedere un primo trailer o, semplicemente, di scoprire qualcosa in più dalla pellicola prodotta dai Marvel Studios.

Vi abbiamo già svelato qualche dettaglio, grazie alla presentazione del D23, ma adesso tocca ai fratelli Russo anticipare i temi della pellicola nel corso di una nuova intervista con Variety.

"In Infinity War e il quarto film sugli Avengers ci occupiamo di questioni più grosse" affermano i due "Andiamo oltre la politica. The Winter Soldier e Civil War erano incentrati principalmente su Captain America, è un tizio che ha la bandiera americana sul petto. Non potevamo non affrontare i problemi attuali dell'America con lui. Infinity War tratta temi più profondi ed universali come il fato ed il destino, e cosa voglia dire essere degli eroi".

Restate in attesa per il panel del Comic-Con previsto per sabato!