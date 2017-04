Avengers: Infinity War, le foto dal set confermano l'Ordine Nero

, interpretato dall'attore, non dovrebbe essere il solo a sfidare i Vendicator in. Sembra che, come rumoreggiato, insieme al Titano Pazzo, ci sarà anche l'Ordine Nero.

La conferma arriva da alcune foto e video dal set che mostrano un attore con la tuta mo-cap interpretare un personaggio che sembrerebbe, a tutti gli effetti, Corvus Glaive. Potete trovare tutto qui sotto, insieme ad un altro video dal set che mostra Paul Bettany nei panni di Visione.

La pellicola prodotta dai Marvel Studios è diretta dai fratelli Russo, da una sceneggiatura firmata da Christopher Markus & Stephen McFeely. Nel film, in uscita a maggio 2018, vediamo gli Avengers unirsi ai Guardiani della Galassia per scontrare Thanos.