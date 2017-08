Avengers: Infinity War esplorerà il passato oscuro di Nebula

Del passato di, il personaggio interpretato danell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios, ne sappiamo poco e niente, ma sembra che sarà esplorato maggiormente nel prossimo

Parlandone in una nuova intervista, la Gillan ha lasciato intendere che il suo passato tragico ed oscuro verrà esplorato nell'atteso cinefumetto di casa Marvel Studios in arrivo a maggio 2018: "senza spoilerare troppo, continueremo l'arco narrativo in cui Nebula cerca di scoprire di più sul suo passato. E scopriremo che è molto peggio di quanto pensavamo".

I fratelli Russo sono alla regia del cinefumetto, e dirigeranno anche Avengers 4 che, invece, arriverà sul grande schermo per maggio 2019. Nel film gli eroi più potenti della Terra dovranno unirsi per fronteggiare Thanos.