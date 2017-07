Avengers: Infinity War, enormi spoiler da una nuova foto leaked?

: Sono giornate caldissime per gli amanti dei cinecomic Marvel, che dopo le novità vista alaspettano adesso con trepidante attesa il trailer di Avengers: Infinity War che potrebbe essere mostrato al

In questa fervente attesa, però, un'immagine di provenienza non meglio specificata sta facendo in queste ultime ore parlare di sé a causa di possibile spoiler legati alla trama del film, addirittura descritti su Reddit come "enormi". La veridicità della foto in questione non è comunque stata commentata dai Marvel Studios, nonostante poi alcuni "netizens" abbiano fatto i salti mortali per assicurarne l'ufficialità.



[ATTENZIONE, POSSIBILE SPOILER SUL FILM!]



Specifichiamo innanzitutto una cosa: nella foto si vedono Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Spider-Man (Tom Holland), e sopra la testa di Doc si legge il nome di Jesse Olivares, che il fandom Marvel conosce bene per essere un importante assistente video di molti progetti dello studio. Nella sostanza significa che quanto si vede nella foto dovrebbe essere effettivamente vero e legato alla produzione del cinecomic. Per quanto riguarda l'immagine in sé, invece, bisogna scomporla per comprenderla.



Nell'angolo in basso a destra è possibile ammirare Spidey in quello che dovrebbe essere il suo nuovo costume, lo stesso -forse un po' rivisitato- mostrato alla fine di Spider-Man: Homecomig. Insieme a lui c'è anche Strange e tutto sembra essere in una CGI ancora primitiva, in fase di sviluppo. Sullo sfondo vediamo un dialogo nel quale Doc dice a Spidey: "Peter, proteggili! Non sono morti!". Considerato che Strange sta volando verso Peter mentre i loro amici sono gravemente feriti, potrebbe darsi che Thanos (Josh Brolin) abbia usato una Gemma dell'Infinito per confondere Spider-Man e che Doc voglia usare i suoi poteri per liberarlo dalla morsa del Titano Matto. Sia Holland che Cumberbatch hanno rivelato che i loro personaggi diventeranno un grande duo nel film, quindi una scena del genere non dovrebbe di certo sorprendere.



C'è inoltre un precedente fumettistico dove Spidey crede che i suoi amici siano morti ed è proprio a causa di Thanos nelle run Infinity War e Infinity Guntlet. Nei fumetti gli eroi vengono poi riportati in vita da un'altra entità potentissima, e Mark Ruffallo ha detto pochi giorni fa che nel prossimo Avengers "moriranno tutti". Forse il riferimento potrebbe essere a questa scena? Se Thanos sta inoltre giocando con le menti degli Avengers, gli altri blocchi dell'immagine assumono effettivamente un senso.



Nella parte in basso a sinistra, infatti, si può intravedere una sagoma che somiglia molto a quella di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). La figura si trova tra molte macerie e nella porzione di immagine sopra di lei compare quello che sembrerebbe essere Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson), deceduto però alla fine di Age of Ultron. Si tratta quindi con ogni probabilità di una visione per confonderla nel mezzo della battaglia. Non fosse così, dovremmo pensare a un ritorno a sorpresa dell'eroe, opzione che sembra quanto mai improbabile.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War diretto da fratelli Russo uscirà nelle sale il 25 aprile 2018.