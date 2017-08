Avengers: Infinity War, Emily VanCamp tornerà nella pellicola?

- ed il suo sequel, in uscita a maggio 2019 - sono tra i film più attesi dei prossimi due anni. Ad oggi, sappiamo - più o meno - tutti i supereroi che appariranno nella pellicola ma non i comprimari.

Quindi è chiaro che molti fan vogliono sapere anche quale comprimario sarà lì quando quello che è stato definito "il Darth Vader per le nuove generazioni", Thanos, sfiderà la Terra. In particolare, dopo la sua apparizione sia in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, entrambi diretti dai fratelli Russo, è stato chiesto ad Emily VanCamp se tornerà ad interpretare l'Agente 13 alias Sharon Carter anche in Infinity War o il suo successivo sequel.

"Non ne ho idea" ammette l'attrice "La Marvel ti chiama il giorno prima di girare. Non sai cosa accade in questi film perché sono molto top-secret".

E riguardo una sua potenziale apparizione in Captain Marvel, in uscita nel 2019, in cui sembra che lo S.H.I.E.L.D. abbia un ruolo chiave? "Fatelo sapere alla Marvel: io ci sto" conferma.

Sharon non è l'unico membro della famiglia Carter che i fan vogliono rivedere: abbiamo già ampiamente parlato della possibilità di rivedere anche sua zia Peggy.