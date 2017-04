Avengers: Infinity War, Elizabeth Olsen in azione nel nuovo video dal set

In queste ultime settimane abbiamo già avuto modo di ammirarenei panni disul set dell'attesissimo, ma oggi possiamo darle un'ulteriore occhiata grazie a un nuovo filmato esplosivo.

Nel video possiamo infatti vedere la Olsen in costume combattere contro un attore con indosso la tuta per la motion-caputre, che potrebbe benissimo rivelarsi essere uno dei membri dei Gamma Corvi dell'Ordine Nero di Thanos (Josh Brolin), stuolo di fedeli guerrieri del villain e potentissime creature. Per qualcuno potrebbe addirittura essere il generale del Titano, Corvus Glaive, data l'arma a forma di picca che impugna nel filmato.



Anche Visione (Paul Bettany) sarà coinvolto in questa scena d'azione, anche se di lui non vi è traccia nel video. Avengers: Infinity War diretto da fratelli Russo vedrà nel cast anche Chris Evas, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Tom Holland, Chadwick Boseman, Jeremy Renner, Brie Larson, Scarletto Johansson e moltissime altre star dell'Universo Cinematografico Marvel.



L'uscita è fissata per il 4 maggio 2018.