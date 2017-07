Avengers: Infinity War, ecco svelati i figli di Thanos!

Il D23 non è D23 senza qualche sorpresa, ed i Marvel Studios hanno sfruttato la rappresentazione per svelare i figli di Thanos in

Come potete ammirare dalla foto qui sotto, i personaggi sono stati presentati sotto forma di statue e messi accanto a Thanos (Josh Brolin).

Come rumoreggiato stiamo parlando dell'Ordine Nero, composto da Corvus Glaive, Proxima Midnight, Fauce D’Ebano e Black Dwarf. Loro dovrebbero essere, dunque, i fratelli di Gamora e Nebula, al soldo del padre.

Ieri è stato presentato anche un primo footage dal film, la descrizione potete trovarla qui.

Il cinecomic arriva a maggio 2018 per la regia dei fratelli Russo. Sarà seguito da un quarto Avengers, ancora srnza titolo, in uscita a maggio 2019.